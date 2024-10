Quotidiano.net - Automobilismo green a Roma

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Partirà sabato 12 ottobre la seconda edizione diEco Race, competizione motoristica di regolarità su strade aperte al pubblico alla quale prendono parte veicoli alimentati con carburanti e propulsioni alternativi. La manifestazione, organizzata da Automobile Club, che ne cura gli aspetti sportivo automobilistici, e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, è stata presentata in Campidoglio ail 7 ottobre. Per Federico Rocca, consigliereCapitale, "Eco Race rappresenta un modo intelligente e razionale per avvicinare i cittadini alla mobilità sostenibile, che ha bisogno diverse iniziative e strumenti per poter essere attuata sempre di più in una grande città come".