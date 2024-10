Bresciatoday.it - Auto sbanda e finisce nel fosso, grave un uomo

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Lata, poi l'che esce di strada e piomba in un. Attimi di grande apprensione si sono vissuti per l'di 86 anni che era al volante: è stato soccorso in codice rosso e poi trasferito d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero preoccupanti e non si teme