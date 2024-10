Ilgiornaleditalia.it - Attacco basi Unifil in Libano, Crosetto: “Italia e Onu non si fanno comandare da Israele, crimine di guerra”, bombardato centro di Beirut

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministro della Difesa Guidointerpellato dal Giornale d', in merito alla questione dell'israeliano allein, ha dichiarato: “Non ho attaccato nessuno ho solo chiamato le cose con il loro nome. Chi come me è amico dinon ha problemi a dirgli quando