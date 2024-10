Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 9 Ottobre 2024. Io Canto Generation parte dal 18.1%, benissimo Cazzullo (7.3%)

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Nella serata di ieri,, su Rai1 Il Principe di Roma ha interessato 1.994.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale5 – dalle 21:37 alle 0.43 – Ioconquista 2.458.000 spettatori con uno share del 18.1% (ultimo segmento di 5 minuti: 928.000 – 18.2%). Su Rai2 The Good Doctor intrattiene 762.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 la serie FBI: Most Wanted incolla davanti al video 845.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.612.000 spettatori e il 10.3% (presentazione di 16 minuti: 1.033.000 – 5%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (5.9%). Su La7 il debutto della nuova edizione di Una Giornata Particolare raggiunge 1.199.000 spettatori e il 7.3%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 533.000 spettatori con il 2.9%, nel primo episodio in prima tv free, e 387.000 spettatori con il 3.