Lapresse.it - Arresti ultras, Zanetti: “Mai soffiate su indagini, parlai dei biglietti con dirigenza”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) ‘Marco Ferdico mi ha accennato la questione deie ne ho parlato con la base della’ ma non con Marotta. E’ quanto ha riferito, in sintesi, il vicepresidente dell’Inter Javieragli investigatori della squadra mobile di Milano, sentito per circa due ore oggi sui rapporti con gli. L’ex capitano dell’Inter ha negato di aver mai fatto una soffiata al capodella nord su “funzionari di polizia che stanno monitorando la curva”, dopo l’omicidio di Vittorio Boiocchi, come invece il 39enne arrestato e finito in carcere sosteneva intercettato al telefono con Marco Materazzi.ha però ammesso di avere rapporti con la tifoseria organizzati. ‘Ogni tanto mi chiamano i capiper dei video’ avrebbe riferito.