Arezzo capitale della fotografia "vintage": torna "Foto antiquaria"

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 –”: domenica 13 ottobre, la storica mostra-mercato dicamere, cineprese e attrezzaturegrafiche antiche che, giunta alla sua 76° edizione, è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Dalle 8 alle 17, le Logge del Vasari affacciate sulla rinascimentale Piazza Grande, accoglieranno oltre 40 espositori provenienti da ogni parte d’Italia che daranno vita a una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare una anticacamera. Non mancherà una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di caratteregrafico.