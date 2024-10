Riminitoday.it - Alluvione, gli agricoltori di Cia: "Rabbia che deve diventare prospettiva propositiva"

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Cia Romagna si è riunita martedì sera in assemblea per illustrare la complessità dei meccanismi tortuosi per accedere ai provvedimenti previsti fino ad ora per chiedere i ristori per alluvioni e frane del 2023. Questa è stata l’occasione per presentare lo stato dell’arte, per quanto attiene a Cia