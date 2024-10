Allerta meteo rossa oggi in Lombardia, pioggia al Nord e Italia divisa (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il maltempo torna oggi sull'Italia, con pioggia e vento, e scatta l'Allerta meteo rossa in Lombardia con scuole superiori chiuse a Lecco e Bergamo. La giornata del 10 ottobre sarà caratterizzata dalla seconda perturbazione in pochi giorni, legata agli effetti dell'uragano Kirk che conclude il suo percorso tra Francia e Germania. La pioggia sarà L'articolo Allerta meteo rossa oggi in Lombardia, pioggia al Nord e Italia divisa proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il maltempo tornasull', con pia e vento, e scatta l'incon scuole superiori chiuse a Lecco e Bergamo. La giornata del 10 ottobre sarà caratterizzata dalla seconda perturbazione in pochi giorni, legata agli effetti dell'uragano Kirk che conclude il suo percorso tra Francia e Germania. La pia sarà L'articoloin, pia alproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Allerta meteo rossa oggi in Lombardia - pioggia al Nord e Italia divisa - La situazione meteorologica potrebbe, infatti, presentare scenari di rischio di notevole intensità con il rischio, sulle Orobie Bergamasche, di 120/160 mm di pioggia che potrebbero provocare frane e l’esondazione dei fiumi Serio e Brembo già in sofferenza per le precipitazioni avvenute in questi giorni. (Ildenaro.it)

Allerta meteo rossa oggi in Lombardia - pioggia al Nord e Italia divisa - La giornata del 10 ottobre sarà caratterizzata dalla seconda perturbazione in pochi giorni, legata agli effetti dell'uragano Kirk che conclude il suo percorso tra […]. Bergamo e Lecco chiudono le scuole superiori Il maltempo torna oggi sull'Italia, con pioggia e vento, e scatta l'allerta meteo rossa in Lombardia con scuole superiori chiuse a Lecco e Bergamo. (Sbircialanotizia.it)

Allerta meteo rossa oggi in Lombardia - pioggia al Nord e Italia divisa - La pioggia sarà […]. (Adnkronos) – Il maltempo torna oggi sull'Italia, con pioggia e vento, e scatta l'allerta meteo rossa in Lombardia con scuole superiori chiuse a Lecco e Bergamo. La giornata del 10 ottobre sarà caratterizzata dalla seconda perturbazione in pochi giorni, legata agli effetti dell'uragano Kirk che conclude il suo percorso tra Francia e Germania. (Periodicodaily.com)

LOMBARDIA : Allerta Meteo ROSSA rischio Idrogeologico - Domani, 10 ottobre, previste forti precipitazioni che si estenderanno da Sud-Ovest a Nord-Est, con un’intensificazione durante la notte e le prime ore della giornata. Le precipitazioni saranno diffuse e di…. (Retemeteoamatori.it)

Allerta meteo rossa per domani : le regioni a rischio - Anche il centro Italia sarà coinvolto: Lazio, Umbria e Toscana vedranno temporali sparsi e nuvolosità compatta, con un miglioramento previsto nel corso del pomeriggio. Allerta gialla in otto regioni: temporali e rischio idraulico diffusi Il bollettino della Protezione Civile segnala anche un’allerta gialla in otto regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, ... (Thesocialpost.it)