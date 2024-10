Allenamento Atalanta, il punto sugli infortuni dopo la sessione odierna a Zingonia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Allenamento Atalanta, ecco le NOVITA’ ODIERNE dopo la sessione al Centro Bortolotti di Zingonia: da Djimsiti a Kossounou Continua il lavoro in casa Atalanta al Centro Bortolotti nonostante la pausa Nazionali. Ecco le novità odierne a Zingonia soprattutto per quanto riguarda gli infortuni nerazzurri Ad oggi nessuna novità a Zingonia: Djimsiti continua la sua fase Calcionews24.com - Allenamento Atalanta, il punto sugli infortuni dopo la sessione odierna a Zingonia Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024), ecco le NOVITA’ ODIERNElaal Centro Bortolotti di: da Djimsiti a Kossounou Continua il lavoro in casaal Centro Bortolotti nonostante la pausa Nazionali. Ecco le novità odierne asoprattutto per quanto riguarda glinerazzurri Ad oggi nessuna novità a: Djimsiti continua la sua fase

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atalanta - per le nazionali partono in 10. Obiettivo a Zingonia : recuperare gli infortunati - Il conto è il seguente: 10 partenze, 7 infortunati di cui almeno 3 da recuperare in breve tempo, 9 giocatori abili e arruolabili di cui 6 di movimento. Zingonia. Per tutti e tre l’obiettivo è rientrare dopo la sosta. Lazar Samardzic con la Serbia affronterà due grandi sfide, prima con la Svizzera sabato 12 ottobre alle 20:45, poi contro i campioni d’Europa della Spagna tre giorni dopo alla ... (Bergamonews.it)

Infortuni Atalanta - l’ESITO DEGLI ESAMI di Brescianini e Hien. Ecco le ultime da Zingonia - Le condizioni dei nerazzurri dopo l’ultimo allenamento a Zingonia Gli infortuni in casa Atalanta aumentano sempre di più, e dopo gli stop di Toloi, Scamacca e Scalvini, oggi è arrivato l’esito degli esami sia per il centrocampista Marco Brescianini che per il difensore svedese Hien. Infortuni Atalanta, l’ESITO DEGLI ESAMI di Brescianini e Hien. (Calcionews24.com)

Allenamento Atalanta - le NOVITA’ ODIERNE a Zingonia : da Gianluca Scamacca a Godfrey - Ecco le novità odierne a Zingonia. Scamacca sta lentamente migliorando: ancora alle […]. Allenamento Atalanta, ecco le NOVITA’ ODIERNE dopo la sessione al Centro Bortolotti di Zingonia: da Scamacca a Godfrey Continua il lavoro in casa Atalanta al Centro Bortolotti in vista nonostante la brutta sconfitta riscontrata ieri sera tra le mura amiche contro il Como. (Calcionews24.com)