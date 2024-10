Puntomagazine.it - Al Museo del calcio “Andrea Fortunato”, in esposizione anche la maglia di Gigi Riva nell’anno 1974/75

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Da oggi è inla maglietta didella stagione/75, presso ildel” a Santa Maria di Castellabate. La maglietta diè molto più di un semplice pezzo di stoffa. Essa incarna il sudore, la dedizione e il talento di un uomo che ha saputo emozionare e far sognare intere generazioni. Quella di Rombo di Tuono non è una storia qualsiasi; è la storia di un campione, di un uomo al cui nome ci si alza in piedi.è un mito del mondo del, un’icona intramontabile per lo sport e per tutta la Sardegna. Ha fatto appassionare milioni di persone, non solo per le sue straordinarie qualità sul campo da gioco, maper l’eleganza, la caratura umana e morale che ha sempre dimostrato. “È un onore e un privilegio poter ospitare questa preziosa, simbolo di una carriera che ha segnato un’epoca.