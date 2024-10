Quotidiano.net - A Parigi con 50 società. Tenuti 830 incontri

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Si è chiusa ala terza edizione di Italian excellences, mid corporate conference di Intesa Sanpaolo (in foto l’ad Carlo Messina) che continua a registrare numeri in crescita e interesse. Protagoniste 50italiane quotate che hanno incontrato nella capitale francese oltre 110 investitori istituzionali in più di 830