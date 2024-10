Milanotoday.it - A Milano si potrà vedere l’aurora boreale

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Di certo non c’è nulla, ma anche il cielo dipotrebbe colorarsi con le tinte delnella serata di giovedì 10 ottobre. Il fenomeno tipico del Nord Europa - decisamente insolito per le latitudini milanesi - si è già manifestato in passato passato arrivando a lambire persino la