Calcionews24.com - Wolfsburg Behrens: «Non firmo queste str*****e da gay»: la polemica e poi le scuse

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), Kevinsi rifiuta di firmare una maglia arcobaleno: «str*e da gay», la squadra non lo punisce, main Germania per le frasi di Kevin, attaccante del. Negli scorsi giorni, come riportato dalla BILD, il calciatore avrebbe rifiutato di firmare una maglia arcobaleno per una campagna benefica a sostegno della comunità