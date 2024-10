WhatsApp e la truffa dell’account verificato: come riconoscerla e cosa fare per difendersi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In questi giorni stanno emergendo nuovi tentativi di phishing su WhatsApp, in particolare con la truffa del “finto account verificato”. Questa frode inganna gli utenti, facendo loro credere che ci siano problemi con il loro account Facebook e li spinge a cliccare su link pericolosi. Questi link, tuttavia, conducono a pagine create per rubare i dati sensibili, come credenziali di accesso e informazioni personali. WhatsApp, occhio alla truffa dell’account verificato. come funziona e come non cascarci I cybercriminali tornano a sfruttare WhatsApp come piattaforma per diffondere truffe mirate a ottenere dati personali sensibili. Negli ultimi giorni, sono state segnalate numerose frodi che ingannano gli utenti attraverso messaggi fraudolenti, facendo credere che ci siano violazioni legate ai loro account. Chiccheinformatiche.com - WhatsApp e la truffa dell’account verificato: come riconoscerla e cosa fare per difendersi Leggi tutta la notizia su Chiccheinformatiche.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In questi giorni stanno emergendo nuovi tentativi di phishing su, in particolare con ladel “finto account”. Questa frode inganna gli utenti, facendo loro credere che ci siano problemi con il loro account Facebook e li spinge a cliccare su link pericolosi. Questi link, tuttavia, conducono a pagine create per rubare i dati sensibili,credenziali di accesso e informazioni personali., occhio allafunziona enon cascarci I cybercriminali tornano a sfruttarepiattaforma per diffondere truffe mirate a ottenere dati personali sensibili. Negli ultimi giorni, sono state segnalate numerose frodi che ingannano gli utenti attraverso messaggi fraudolenti, facendo credere che ci siano violazioni legate ai loro account.

