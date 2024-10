Webuild assume personale, selezioni a Catania dopo l'accordo con la Regione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) dopo la prima tappa a Palermo, i "Recruiting Day" del gruppo Webuild arrivano a Catania. Oggi, mercoledì 9, e giovedì 10 ottobre, dalle 9, le selezioni proseguiranno nella sede della Presidenza della Regione nel capoluogo etneo (in via Beato Bernardo n. 5). Il primo giorno sarà dedicato a Messinatoday.it - Webuild assume personale, selezioni a Catania dopo l'accordo con la Regione Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)la prima tappa a Palermo, i "Recruiting Day" del gruppoarrivano a. Oggi, mercoledì 9, e giovedì 10 ottobre, dalle 9, leproseguiranno nella sede della Presidenza dellanel capoluogo etneo (in via Beato Bernardo n. 5). Il primo giorno sarà dedicato a

