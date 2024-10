Volley femminile, Roma con un piede nei 16mi di Challenge Cup! Travolto in meno di un’ora il Karlovac (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ bastata meno di un’ora al Roma Volley per sbarazzarsi del Kelteks Karlovac nell’andata dei 32mi di finale della Challenge Cup. La formazione di Cuccarini, che ha riportato Roma in Europa dopo 27 anni di assenza, si è imposta con un secco 3-0 (25-9, 25-14, 25-16) in 59 minuti al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano e si è aperta la strada per il passaggio del turno, da suggellare tra una settimana in Croazia. Il tecnico capitolino fa qualche cambio rispetto al debutto in campionato con Talmassons inserendo Rotar in banda e Costantini al centro. Karlovac risponde con Kovac alzatrice, ben presto sostituita da Pavlakovic, Kenjalo opposta, Malovic e Malnar in banda, al centro Banjavcic e Burdelez con Grgic libero. Oasport.it - Volley femminile, Roma con un piede nei 16mi di Challenge Cup! Travolto in meno di un’ora il Karlovac Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ bastatadialper sbarazzarsi del Kelteksnell’andata dei 32mi di finale dellaCup. La formazione di Cuccarini, che ha riportatoin Europa dopo 27 anni di assenza, si è imposta con un secco 3-0 (25-9, 25-14, 25-16) in 59 minuti al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano e si è aperta la strada per il passaggio del turno, da suggellare tra una settimana in Croazia. Il tecnico capitolino fa qualche cambio rispetto al debutto in campionato con Talmassons inserendo Rotar in banda e Costantini al centro.risponde con Kovac alzatrice, ben presto sostituita da Pavlakovic, Kenjalo opposta, Malovic e Malnar in banda, al centro Banjavcic e Burdelez con Grgic libero.

