Violentò una studentessa alla Magliana, Borgese torna in carcere: è il terzo stupro in 10 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simone Borgese va in carcere: lo ha deciso la Corte di Cassazione, accogliendo la decisione del Tribunale del Riesame dopo il ricorso della Procura. L'uomo si trovava ai domiciliari senza braccialetto elettronico. Fanpage.it - Violentò una studentessa alla Magliana, Borgese torna in carcere: è il terzo stupro in 10 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simoneva in: lo ha deciso la Corte di Cassazione, accogliendo la decisione del Tribunale del Riesame dopo il ricorso della Procura. L'uomo si trovava ai domiciliari senza braccialetto elettronico.

