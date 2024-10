Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2024 ore 11:30

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)DEL 9 OTTOBREORE 11.20 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI SULLA FLAMINIA, CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DA LABARO A VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA SITUAZIONE IDENTICA IN ESTERNA, TRAFFICO RALLENTATO, DALL’APPIA ALLA TUSCOLANA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULL’ALTA VELOCITà FIRENZE-FORTI RITARDI PER UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI AREZZO I TRENI INTERCITY, EURONIGHT E REGIONALI POSSONO SUBIRE RITARDI FINO A 90 MINUTI.