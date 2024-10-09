Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2024 ore 10:30
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2024 ore 09 : 45 - 35 GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE PERMANGONO CODE TRA LE USCITE AURELIA E PISANA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE QUI PER ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2024 ore 09 : 15 - 05 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN TAMPONAMENTO TRA TRE VETTURE è LA CUASA DELLE CODE TRA LE USCITE AURELIA E PESCACCIO PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE QUI PER ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2024 ore 08 : 45 - 35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN ULTEIORE AUMENTO NELLO SPECIFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA POI CODE A TRATTI DALLA FLAMINIA ALLA TIBURTINA CODE A TRATTI IN ESTERNA DA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2024 ore 08 : 15 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO SONO 6 CHILOMETRI DI CODA DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2024 ore 07 : 30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 AL MOMENTO SONO 6 CHILOMETRI DI CODA DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN ... (Romadailynews.it)
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