Ilfattoquotidiano.it - Vasco presenta a Modena “Vivere/Living”, una raccolta di pensieri e versi delle canzoni: “Non mi sento un poeta, ma uno che da’ musica alle parole”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ unemozionato oltre misura, quello che nel pomeriggio del 9 ottobre sale sul palcoscenico del Teatro Storchi di: una ribalta certo inusuale, per lui abituato agli stadi. “Sono un po’ frastornato. Non ho mai imparato a parlare in pubblico” si schermisce lui “ho sempre e solo cantato. Sono cinquant’anni che non faccio altro”. Ma, come ha scritto Edmondo Berselli del rocker di Zocca: “richiama la normalità. Il suo successo non genera invidia ma comunità”. Ed è questa stessa comunità che si è riunita al teatro modenese per assistere allazione del libro “” (titolo che, per quei pochi che non lo sanno, evoca una hit di) edito (anche inone inglese) dal noto grista Emilio Mazzoli, quasi una leggenda nel mondo dell’arte contemporanea (fra gli altri, ha scoperto Basquiat). “” è a tutti gli effetti un libro di