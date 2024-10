Vajont: Fontana, 'ferita indelebile nella storia del Paese' (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Il 61esimo anniversario della tragedia del Vajont rinnova il dolore e la memoria di una ferita indelebile nella storia del Paese. Il nostro pensiero va in primo luogo alle vittime, e in particolare ai bambini che hanno perso la vita in quella notte terribile, ai loro familiari, ai sopravvissuti, testimoni diretti di una catastrofe che ha sconvolto intere comunità ". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana. "Ricordiamo con gratitudine il lavoro dei soccorritori, che si sono adoperati con coraggio e sacrificio nelle ore e nei giorni successivi al disastro, e la grande solidarietà internazionale. In questi decenni i territori colpiti, come Longarone, hanno compiuto straordinari sforzi di rinascita, con coraggio e capacità di guardare avanti, senza dimenticare quel dramma. Liberoquotidiano.it - Vajont: Fontana, 'ferita indelebile nella storia del Paese' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott (Adnkronos) - "Il 61esimo anniversario della tragedia delrinnova il dolore e la memoria di unadel. Il nostro pensiero va in primo luogo alle vittime, e in particolare ai bambini che hanno perso la vita in quella notte terribile, ai loro familiari, ai sopravvissuti, testimoni diretti di una catastrofe che ha sconvolto intere comunità ". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo. "Ricordiamo con gratitudine il lavoro dei soccorritori, che si sono adoperati con coraggio e sacrificio nelle ore e nei giorni successivi al disastro, e la grande solidarietà internazionale. In questi decenni i territori colpiti, come Longarone, hanno compiuto straordinari sforzi di rinascita, con coraggio e capacità di guardare avanti, senza dimenticare quel dramma.

