Uragano Milton | potenziale catastrofe per la Florida

Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’, ora di categoria 5, non dà pace ai cittadini americani e rappresenta una grave minaccia per la, con ildi diventare il più devastantea colpire le coste degli Stati Uniti negli ultimi cento anni. Circa un milione di residenti sono in fuga per mettersi in salvo dalle conseguenze di L'articoloper la