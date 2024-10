Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-10-2024 ore 16:10

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno andiamo negli Stati Uniti apertura di giornale perché l’uragano Milton se pure declassata categoria 4 spaventa la Florida un milione di persone in fuga dalle zone più a rischio su cui la tempesta dovrebbe abbattersi nella notte le sirene ristorano sulla costa in uno scenario quasi spettrale si prevede che niente non diventi un regalo importante è pericoloso quando raggiungerà la Costa occidentale della Florida un’intera di intensità nel corso della giornata di oggi esponendo rischio tornado altre milioni di persone in alcune zone dello Stato centrale meridionale e sono ora a rischio aumentato livello 3 su 5 per forti temporali tra cui le città di fortnite sarà l’uragano Elena generato alcuni giorni fa più di 30 tornato nel sud-est Ma la minaccia di tornato a Milton sera probabilmente è limitata alla ...