Sbircialanotizia.it - Ue, la ricetta di Orban: “Ve lo dico io come deve cambiare”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il premier ungherese alla vigilia del Consiglio europeo di oggi illustra il suo piano tra guerra in Ucraina e immigrazione. "Senza i Balcani l’Europa non sarà mai completa", afferma e in agenda "competitività al primo posto" Viktor, primo ministro ungherese e ‘bestia nera’ del consensus bruxellese, arriva a Strasburgo e, alla vigilia del dibattito