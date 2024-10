Liberoquotidiano.it - Ucraina-Russia, aiuti a Kiev nel limbo: Ramstein ultima chance per Zelensky

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 8 ott. (Adnkronos/Washington Post) - Volodymyre l'al bivio., da oltre 950 giorni in guerra con la, ha a disposizione una delle ultimeper sperare in una svolta, uscire dale ottenere un sostegno concreto per l'attuazione del suo 'Piano per la Vittoria'. Nella base tedesca di, venerdì 11 ottobre, va in scena un summit cruciale:avrà una nuovaper presentare il suo Piano davanti agli alleati e convincerli della necessità di un ulteriore salto di qualità nell'assistenza a. L'resta fortemente dipendente dagli Usa dal punto di vista degli armamenti militari, ma questo sostegno - a meno di un mese dalle elezioni per la Casa Bianca - resta incerto, mentre l'attenzione sulla guerra va via via scemando, sostituita dalla nuova escalation in Medio Oriente.