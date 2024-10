Ilgazzettino.it - Turisti assaliti e malmenati dai "buttadentro", il video choc. Un residente denuncia: «Truffano i clienti»

Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) VENEZIA - Online si trovano recensioni non proprio lusinghiere del ristorante Antichi Splendori in Calle Larga. E, se ciò non bastasse, ilgirato da Alessandro Tamborini, conosciuto per