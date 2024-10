‘Tu si ‘na cosa grande’. Presentata la scultura di Gaetano Pesce (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ‘Tu si ‘na cosa grande‘. Oggi la presentazione della nuova scultura, omaggio a Napoli del maestro Gaetano Pesce Oggi in Piazza del Municipio è stata ‘svelata’ l’opera del maestro Gaetano Pesce, intitolata ‘Tu si ‘na cosa grande‘. L’inaugurazione si è svolta alla presenza sia del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che del governatore della Campania L'articolo ‘Tu si ‘na cosa grande’. Presentata la scultura di Gaetano Pesce proviene da Espresso napoletano. .com - ‘Tu si ‘na cosa grande’. Presentata la scultura di Gaetano Pesce Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ‘Tu si ‘nagrande‘. Oggi la presentazione della nuova, omaggio a Napoli del maestroOggi in Piazza del Municipio è stata ‘svelata’ l’opera del maestro, intitolata ‘Tu si ‘nagrande‘. L’inaugurazione si è svolta alla presenza sia del sindaco di Napoli,Manfredi, che del governatore della Campania L'articolo ‘Tu si ‘naladiproviene da Espresso napoletano.

Il significato dell’opera “Tu sì ‘na cosa grande” di Gaetano Pesce in piazza Municipio a Napoli - L'installazione collocata in piazza Municipio a Napoli e oggetto di numerose ironie per la sua forma fallica è un Pulcinella stilizzato, omaggio dell'artista Gaetano Pesce alla città.Continua a leggere . (Fanpage.it)

