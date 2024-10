Troupe Tg3 aggredita in Libano, l'autista (una guida locale) muore di infarto. Il racconto dell'inviata Lucia Goracci: «Nessuno ci ha aiutati» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una Troupe del Tg3 è stata aggredita verbalmente e a spintoni nel mezzo di un villaggio del Libano da poco bombardato. Gli aggressori non avevano insegne, non erano armati, ma la paura fa Ilmattino.it - Troupe Tg3 aggredita in Libano, l'autista (una guida locale) muore di infarto. Il racconto dell'inviata Lucia Goracci: «Nessuno ci ha aiutati» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unadel Tg3 è stataverbalmente e a spintoni nel mezzo di un villaggio delda poco bombardato. Gli aggressori non avevano insegne, non erano armati, ma la paura fa

