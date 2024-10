Leccotoday.it - Troppo vicino al torrente ingrossato dalle piogge: chiude l'asilo

Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'al, il sindaco dispone la chiusura preventiva per motivi di sicurezza. Accade a Mandello, precisamente nella frazione di Molina, dove la scuola dell'infanzia Carlo Carcano sorge in una posizione estremamente ravvicinata al Meria, il cui livello in queste ore è