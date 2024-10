Pisatoday.it - Treni, weekend difficile: proclamato lo sciopero

Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In arrivo due giorni di disagi per chi si muove in treno. Dalle ore 21:00 di sabato 12 ottobre alle ore 21 di domenica 13 ottobre 2024, ipotranno subire cancellazioni o variazioni, per unonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord.L’agitazione