Tragedia a San Felice a Cancello, uccide la moglie 24enne davanti ai due figli piccoli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lite familiare finisce in Tragedia. A San Felice a Cancello, nel casertano, un uomo di 30 anni, di origini albanese, ha strangolato la moglie davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. Omicidio a San Felice a Cancello, uccide la moglie 24enne davanti ai due figli piccoli L'episodio è accaduto alle prime luci L'articolo Tragedia a San Felice a Cancello, uccide la moglie 24enne davanti ai due figli piccoli Teleclubitalia.

