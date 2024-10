Traffico Roma del 09-10-2024 ore 14:30 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in zona Tiburtina chiusa tu disposizione dei Vigili del Fuoco è il sottopasso di via Alberto Bergamini all’altezza di via Dei Fiorentini per un muro pericolante esterno al ponte sul Po due ditte di manutenzione e la polizia locale possibili rallentamenti al Traffico cantiere sul manto stradale in via Appia Nuova Piazza Cantù in direzione di capanne circolazione rallentata proseguono i lavori sul verde stradale della Portuense con chiusure tra via del Monte Pisano e via della Magliana la linea di bus 101 In entrambe le direzione devia su via della Magliana & via del Fosso della Magliana nell’ambito della realizzazione della nuova Piazza dei Cinquecento e del relativa viabilità della zona Da stasera alle 22 sarà chiusa via delle Terme di Diocleziano di bus saranno deviati sulla nuova corsia ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-10-2024 ore 14:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in zona Tiburtina chiusa tu disposizione dei Vigili del Fuoco è il sottopasso di via Alberto Bergamini all’altezza di via Dei Fiorentini per un muro pericolante esterno al ponte sul Po due ditte di manutenzione e la polizia locale possibili rallentamenti alcantiere sul manto stradale in via Appia Nuova Piazza Cantù in direzione di capanne circolazione rallentata proseguono i lavori sul verde stradale della Portuense con chiusure tra via del Monte Pisano e via della Magliana la linea di bus 101 In entrambe le direzione devia su via della Magliana & via del Fosso della Magliana nell’ambito della realizzazione della nuova Piazza dei Cinquecento e del relativa viabilità della zona Da stasera alle 22 sarà chiusa via delle Terme di Diocleziano di bus saranno deviati sulla nuova corsia ...

