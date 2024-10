Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-10-2024 ore 12:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità oggi e domani ricorre l'anniversario dell'attentato alla Sinagoga diistituiti divieti di sosta in via del Tempio e via Catalana e via Elio toaff fino a domani si svolge ail G7 dell'Industria e dell'Innovazione tecnologica diversi gli eventi in programma Palazzo Brancaccio e Palazzo Colonna per l'occasione istituiti i divieti di sosta in Piazza Santi Apostoli e via del Monte Oppio proseguono i lavori in via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria via di Tor di Quinto sia in direzione stadio che verso San Giovanni in via Bergamini chiuso il sottopasso di via Fiorentini in direzione di Casal Bruciato per accertamenti tecnici chiusa Portuense per lavori tra Ponte Pisano e via della Magliana inevitabili disagi al