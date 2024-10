Tentano di rubare l'auto di Juan Jesùs: "A Napoli non mi sentirò mai più sicuro" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro». Questo è lo sfogo di Juan Jesús , difensore del Napoli , che ha denunciato pubblicamente sul suo profilo Instagram il tentativo di furto della sua auto subito stanotte. Jesús, che abita a Posillipo , ha pubblicato un video girato alle 5.30 di stanotte Feedpress.me - Tentano di rubare l'auto di Juan Jesùs: "A Napoli non mi sentirò mai più sicuro" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Solo di sapere che questi delinquenti sanno dove vivo non mi porta serenità, purtroppo in una città così bella non mimai più al». Questo è lo sfogo diJesús , difensore del, che ha denunciato pubblicamente sul suo profilo Instagram il tentativo di furto della suasubito stanotte. Jesús, che abita a Posillipo , ha pubblicato un video girato alle 5.30 di stanotte

