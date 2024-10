Tennis: Torneo Shanghai. Medvedev "Posso far bene contro Sinner" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il russo: "Pronto una battaglia tattica, mentale e fisica". ROMA - Daniil Medvedev, dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas, ha messo già nel mirino il match dei quarti di finale del "Rolex Shanghai Masters", dove affronterà l'azzurro Jannik Sinner. Quella in programma domani sarà la 14esima sfida fra Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Shanghai. Medvedev "Posso far bene contro Sinner" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il russo: "Pronto una battaglia tattica, mentale e fisica". ROMA - Daniil, dopo aver battuto Stefanos Tsitsipas, ha messo già nel mirino il match dei quarti di finale del "RolexMasters", dove affronterà l'azzurro Jannik. Quella in programma domani sarà la 14esima sfida fra

