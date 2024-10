Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Hangzhou. Esordio positivo per Fognini

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ligure piega in due set il qualificato Ray Ho, ora sfida il cinese Jie Cui. ROMA -vincente per FabionelChallenger Atp di(164.000 dollari di montepremi, in scena sul cemento). Ilta ligure, numero 81 del mondo e terza forza del tabellone, ha sconfitto il q