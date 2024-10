Tennis Sinner ai quarti a Shanghai battuto Shelton

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Jannik“vendica” la sconfitta del 2023 e batte Bencon i parziali di 6-4, 7-6 in un’ora e mezza di gioco qualificandosi per idi finale al “RolexMasters”, penultimo ATP Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. Vittoria da n°1 di Jannik, che salva 7 palle break a fronte dell’unica avuta e ora attende aidiuno tra Medvedev e Tsitsipas. Vittoria n°62 in stagione per l’azzurro, che ha sempre raggiunto iin questa straordinaria stagione (14 su 14). Venerdì neitroverà dall’altra parte della rete il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas, n.12 ATP e decima testa di serie, ed il russo Dannil Medvedev, n.