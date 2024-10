Tedesco "Azzurri in un buon momento, con Lukaku tutto ok" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Allenare in Serie A? Non posso nascondere il mio amore per l'Italia", dice il ct del Belgio ROMA - "L'Italia ha cambiato sistema, sa giocare in verticale e riesce a cambiare gioco trovando il quinto sul lato opposto, che spesso riempie l'area. È una squadra che sta facendo bene e penso che sia in u Ilgiornaleditalia.it - Tedesco "Azzurri in un buon momento, con Lukaku tutto ok" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Allenare in Serie A? Non posso nascondere il mio amore per l'Italia", dice il ct del Belgio ROMA - "L'Italia ha cambiato sistema, sa giocare in verticale e riesce a cambiare gioco trovando il quinto sul lato opposto, che spesso riempie l'area. È una squadra che sta facendo bene e penso che sia in u

