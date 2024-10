Baritoday.it - Tappa barese per i Subsonica con il loro 'Club tour'

Leggi tutta la notizia su Baritoday.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo un’estate trascorsa sui palchi dei festival italiani con “La Bolla”, inon si fermano e annunciano “2025”, lanée che li vedrà esibirsi nelle principali città europee, per poi proseguire con nuove tappe in Italia.Biglietti per le date in Italia