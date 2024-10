Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024: accoppiamenti e risultati (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Tabellone principale e gli accoppiamenti del Masters 1000 di Shanghai 2024, torneo sul cemento dal 2 al 13 ottobre. Penultimo appuntamento ‘1000’ della stagione, che chiude la trasferta asiatica e torna per l’occasione anche Novak Djokovic. Il serbo è finito nella parte bassa del draw, quella presidiata da Zverev, mentre nella parte alta troviamo Sinner e Alcaraz. Folta la pattuglia azzurra al via, con anche Musetti, Arnaldi e Cobolli tra le teste di serie. Di seguito tutte le sfide del torneo americano, aggiornate turno dopo turno. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TV Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024 QUARTO TURNO (1) Sinner b. (14) Shelton 6-4 7-6(1) (5) Medvedev b. (10) Tsitsipas 7-6(3) 6-3 (3) Alcaraz b. Monfils 6-4 7-5 (30) Machac b. (11) Paul 3-6 6-4 6-3 Mensik vs (9) Dimitrov Safiullin vs (4) Djokovic (7) Fritz vs (12) Rune Goffin vs (2) Zverev TERZO TURNO (1) Sinner b. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilprincipale e glideldi, torneo sul cemento dal 2 al 13 ottobre. Penultimo appuntamento ‘’ della stagione, che chiude la trasferta asiatica e torna per l’occasione anche Novak Djokovic. Il serbo è finito nella parte bassa del draw, quella presidiata da Zverev, mentre nella parte alta troviamo Sinner e Alcaraz. Folta la pattuglia azzurra al via, con anche Musetti, Arnaldi e Cobolli tra le teste di serie. Di seguito tutte le sfide del torneo americano, aggiornate turno dopo turno. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVQUARTO TURNO (1) Sinner b. (14) Shelton 6-4 7-6(1) (5) Medvedev b. (10) Tsitsipas 7-6(3) 6-3 (3) Alcaraz b. Monfils 6-4 7-5 (30) Machac b. (11) Paul 3-6 6-4 6-3 Mensik vs (9) Dimitrov Safiullin vs (4) Djokovic (7) Fritz vs (12) Rune Goffin vs (2) Zverev TERZO TURNO (1) Sinner b.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024 : accoppiamenti e risultati - (Q) Watanuki 6-3 6-4 (12) Rune b. Nishioka 2-4 ritiro Safiullin b. (WC) Wawrinka 6-7(6) 7-6(4) 6-3 (4) Djokovic b. Cazaux 6-3 6-2 (11) Paul b. Giron 1-6 6-3 7-5 (2) Zverev b. Carballes Baena 6-3 6-4 (10) Tsitsipas b. Davidovich Fokina 1-6 7-6(3) 6-4 (Q) Vukic b. (14) Shelton 6-4 7-6(1) (10) ... (Sportface.it)

Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024 : accoppiamenti e risultati - . Michelsen 7-6(3) 7-6(9) (7) Fritz b. O’Connell 7-6(9) 7-6(6) (12) Rune bye (15) Musetti bye Goffin b. Folta la pattuglia azzurra al via, con anche Musetti, Arnaldi e Cobolli tra le teste di serie. (WC) Nishikori 7-6(6) 6-4 Muller b. (Q) Atmane 7-6(4) 7-6(5) (Q) Watanuki b. (Q) Watanuki 6-3 ... (Sportface.it)

Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024 : accoppiamenti e risultati - (29) Arnaldi 5-7 6-4 6-4 (3) Alcaraz b. Zhang 6-4 6-3 (9) Dimitrov bye (13) Tiafoe bye (WC) Zhou b. (23) Bublik 6-4 6-2(28) Cobolli vs (WC) Wawrinka (4) Djokovic b. (PR) Cilic 6-4 6-4 (16) Humbert bye (11) Paul byeFognini b. Van De Zandschulp 7-6(5) 3-6 7-5 Carballes Baena b. Daniel 6-1 6-4 (31) ... (Sportface.it)

Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024 : accoppiamenti e risultati - (LL) Harris 6-3 6-4 (2) Zverev bye The post Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024: accoppiamenti e risultati appeared first on SportFace. Shang 6-2 6-2 (WC) Wu b. Bellucci 6-4 6-2 PRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Sinner bye Daniel b. (PR) Cilic 6-4 6-4 (16) Humbert bye (11) Paul byeFognini b. Hijikata 6-2 ... (Sportface.it)

Tabellone Masters 1000 Shanghai 2024 : accoppiamenti e risultati - Bellucci 6-4 6-2 PRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Sinner bye Daniel b. (PR) Carreno Busta 7-6(5) 6-2 (31) Etcheverry bye (21) Fils bye Carballes Baena b. Kecmanovic 6-3 6-2 Bergs vs (9) Dimitrov (13) Tiafoe vs (WC) Zhou Safiullin vs (23) Bublik(28) Cobolli vs (WC) Wawrinka (4) Djokovic b. (22) Baez 6-3 ... (Sportface.it)