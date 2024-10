Fanpage.it - Szczesny e il vizio del fumo: “Provo a nascondermi, ma qualcuno mi fotografa da dietro gli alberi”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il portiere polacco, che il Barcellona ha scelto per sostituire Ter Stegn infortunato, ha parlato del suo vezzo anche in Catalogna: "Ogni tantouna sigaretta ma è solo affar mio, voglio essere giudicato come portiere non per vicende così poco interessanti".