Supplenze docenti, Valditara: “Il 73% è sul sostegno, piano per ridurlo sensibilmente. 250mila precari? Frutto della fantasia di alcuni sindacati e partiti” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde all’interrogazione presentata dal deputato della Lega, Rossano Sasso, sui dati relativi alle Supplenze per l'anno scolastico 2024-2025. L'articolo Supplenze docenti, Valditara: “Il 73% è sul sostegno, piano per ridurlo sensibilmente. 250mila precari? Frutto della fantasia di alcuni sindacati e partiti” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe, risponde all’interrogazione presentata dal deputatoLega, Rossano Sasso, sui dati relativi alleper l'anno scolastico 2024-2025. L'articolo: “Il 73% è sulperdi” .

DIRETTA | Supplenze docenti - immissioni in ruolo e non solo - QUESTION TIME con il Ministro Valditara - . Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazione sull’immissione in ruolo e alla stabilizzazione del personale docente e amministrativo del comparto scuola (Piccolotti – AVS); sul reclutamento e alla stabilizzazione dei docenti, anche in relazione al recente deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia dell’Ue (Manzi – PD-IDP); sui dati relativi alle ... (Orizzontescuola.it)

Supplenze docenti - immissioni in ruolo e non solo - QUESTION TIME con il Ministro Valditara. LIVE Mercoledì 9 ottobre alle 15 : 30 - . Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, risponde a interrogazione sull’immissione in ruolo e alla stabilizzazione del personale docente e amministrativo del comparto scuola (Piccolotti – AVS); sul reclutamento e alla stabilizzazione dei docenti, anche in relazione al recente deferimento dell’Italia alla Corte di giustizia dell’Ue (Manzi – PD-IDP); sui dati relativi alle ... (Orizzontescuola.it)

Precariato - Valditara incontra i sindacati : assunzione più rapida idonei concorsi - supplenze quota 155mila - dal 2025 cattedre coperte a luglio - Iniziato oggi il confronto tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e i sindacati per individuare misure che riducano il fenomeno del precariato. . L'articolo Precariato, Valditara incontra i sindacati: assunzione più rapida idonei concorsi, supplenze quota 155mila, dal 2025 cattedre coperte a luglio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)