Supplenze docenti 2024: ecco le GPS esaurite al 9 ottobre [Elenco AGGIORNATO] (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Supplenze docenti anno scolastico 2024/25: le lezioni non sono ancora iniziate ma registriamo già la presenza di classi di concorso con GPS esaurite. Si tratta di posti che dovranno essere assegnati, con decorrenza inizio delle lezioni, da graduatorie di istituto in cui il posto è disponibile o, in caso, da graduatorie di istituto viciniori. Ultima spiaggia l'interpello, che debutta nella OM n. 88/2024 (seppure già utilizzato con successo lo scorso anno scolastico). L'articolo Supplenze docenti 2024: ecco le GPS esaurite al 9 ottobre Elenco AGGIORNATO . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)anno scolastico/25: le lezioni non sono ancora iniziate ma registriamo già la presenza di classi di concorso con GPS. Si tratta di posti che dovranno essere assegnati, con decorrenza inizio delle lezioni, da graduatorie di istituto in cui il posto è disponibile o, in caso, da graduatorie di istituto viciniori. Ultima spiaggia l'interpello, che debutta nella OM n. 88/(seppure già utilizzato con successo lo scorso anno scolastico). L'articolole GPSal 9

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Graduatorie esaurite in molte province : parte il reclutamento con gli interpelli per le supplenze 2024 docenti.it - it sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . In molte province italiane, le graduatorie di insegnanti sono già esaurite, e gli uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare gli interpelli, il canale ufficiale per il reclutamento […] L'articolo Graduatorie esaurite in molte province: parte il reclutamento con gli interpelli per le supplenze 2024 docenti. (Orizzontescuola.it)

Supplenze docenti 2024 : ecco le GPS già esaurite all’8 ottobre [Elenco AGGIORNATO] - . Ultima spiaggia l'interpello, che debutta nella OM n. L'articolo Supplenze docenti 2024: ecco le GPS già esaurite all’8 ottobre [Elenco AGGIORNATO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Si tratta di posti che dovranno essere assegnati, con decorrenza inizio delle lezioni, da graduatorie di istituto in cui il posto è disponibile o, in caso, da graduatorie di istituto viciniori. (Orizzontescuola.it)

Supplenze docenti 2024 : ecco le GPS già esaurite al 7 ottobre [Elenco AGGIORNATO] - Supplenze docenti anno scolastico 2024/25: le lezioni non sono ancora iniziate ma registriamo già la presenza di classi di concorso con GPS esaurite. . L'articolo Supplenze docenti 2024: ecco le GPS già esaurite al 7 ottobre [Elenco AGGIORNATO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Si tratta di posti che dovranno essere assegnati, con decorrenza inizio delle lezioni, da ... (Orizzontescuola.it)