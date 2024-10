Suora tenta di introdurre un cellulare nel carcere di Marassi, fermata e denunciata. “Da lei non ce lo aspettavamo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La religiosa era stata autorizzata a incontrare alcuni detenuti nel penitentiario genovese. I sindacati di polizia penitenziaria: “Urgono provvedimenti per interventi preventivi” Repubblica.it - Suora tenta di introdurre un cellulare nel carcere di Marassi, fermata e denunciata. “Da lei non ce lo aspettavamo” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La religiosa era stata autorizzata a incontrare alcuni detenuti nel penitentiario genovese. I sindacati di polizia penitenziaria: “Urgono provvedimenti per interventi preventivi”

