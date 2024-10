Agi.it - Strangola la moglie, il figlio di 6 anni fa il video e chiama la nonna

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Ancora un femminicidio all'alba a San Felice a Cancello (Caserta). Un cittadino albanese, classe 1994, domiciliato proprio a San Felice a Cancello alla via Caravaggio numero 10, hato attorno alle 5 di questa mattina, la24enne e incensurata, anche lei di cittadinanza albanese, davanti ai figli di 4 e 6. Are il 112 i vicini preoccupati dalle urla. Teatro dell'ennesimo femminicidio una casa in via Caravaggio. Il marito, Luzmil M. bracciante agricolo albanese vagava nei pressi di casa quando i carabinieri lo hanno fermato. Poco prima, secondo quanto raccolto dalle testimonianze, l'uomo si sarebbe diretto dalla cognata pregandolo di accompagnarlo all'ospedale perché non si sentiva bene. Ma lei, insospettitasi dell'assenza di Eleonor, l'hata.