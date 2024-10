Strangola la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni, strangolata la 24enne: fermato il marito nel Casertano (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ha Strangolato la moglie, uccidendola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fatto davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. L'ennesimo femminicidio è avvenuto stamattina intorno Leggo.it - Strangola la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni, strangolata la 24enne: fermato il marito nel Casertano Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hato la, uccidendola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fattoai duepiccoli di 4 e 6. L'ennesimo femminicidio è avvenuto stamattina intorno

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uccide moglie davanti ai figli - 30enne fermato nel Casertano - Ha strangolato la moglie, uccidendola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fatto davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. Autore del delitto un 30enne albanese, che è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere; la ... (Quotidiano.net)

Casertano - uccide moglie davanti a figli - E' avvenuto a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. La vittima, anche lei di origine albanese, aveva 24 anni. I carabinieri hanno trovato l'uomo in stato confusionale, davanti all'abitazione. Il delitto sarebbe avvenuto al culmine di una lite. 8. . 40 Un uomo di 30 anni originario ... (Televideo.rai.it)

Uccide moglie davanti ai figli - 30enne fermato nel Casertano - Tempo di lettura: < 1 minutoHa strangolato la moglie, uccidendola, al culmine di una lite casalinga; e lo ha fatto davanti ai due figli piccoli di 4 e 6 anni. L’ennesimo femminicidio è avvenuto stamattina intorno alle 5 a San Felice a Cancello, nel Casertano. Autore del delitto un 30enne ... (Anteprima24.it)

Picchia la moglie davanti alla figlioletta - bimba di 6 anni fa arrestare papà violento - Anche la stessa vittima, non è riuscita a fornire un civico, ma solo informazioni ambigue su dove si trovasse l’abitazione. Con non poche difficoltà, i poliziotti delle volanti in sinergia con la sala operativa, sono riusciti ad individuare l’appartamento e intervenire mettendo in salvo mamma e ... (Tarantinitime.it)

Omicidio a Pisa - uomo ucciso sotto casa davanti a moglie e figli - L’omicidio è avvenuto mentre nella cittadina stava per partire una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario. Intorno alle 21 di domenica 6 ottobre, nella frazione Oratoio di Pisa, un uomo di 37 anni di origini albanesi è stato ucciso a colpi di pistola davanti alla moglie e a ... (Lettera43.it)