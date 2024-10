Squalifica Theo Hernández: un campanello d’allarme per il Milan (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il comportamento di Theo Hernández desta molte preoccupazioni essendo capitano del Milan. Scopriamo assieme il perché Pianetamilan.it - Squalifica Theo Hernández: un campanello d’allarme per il Milan Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il comportamento didesta molte preoccupazioni essendo capitano del. Scopriamo assieme il perché

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - gelo con Theo Hernandez? Multa - squalifica - rinnovo : cosa sta succedendo - Due giornate di squalifica. è questo quanto deciso dal Giudice Sportivo Mastandrea in merito all`espulsione di Theo Hernandez, reo di avere,... (Calciomercato.com)

Milan - multa e squalifica per Theo Hernández : già 5 espulsioni in rossonero - Theo Hernández, espulso al termine di Fiorentina-Milan, fermato dal Giudice Sportivo. Su di lui usata la mano pesante. Il punto. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - è scontro con Theo Hernandez : c’è distanza per il rinnovo e ora… - . Ecco che allora, per quanto riguarda il prolungamento dell’accordo con il club di via Aldo Rossi – quello attuale scade nel 2026 – c’è nuovamente un margine importante tra domanda e offerta. it) Calciomercato Milan, è scontro con Theo Hernandez: c’è distanza per il rinnovo e ora… LEGGI ANCHE ... (Dailymilan.it)

Milan-Theo Hernández - scontro sul rinnovo : richiesta shock del francese - C'è aria di scontro tra il Milan e Theo Hernández per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026: ecco qual è la situazione. (Pianetamilan.it)

Milan - gelo Theo Hernandez : vuole oltre 8 milioni per il rinnovo - tensione alta - Il terzino francese […]. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe in una fase di completo la stalla la trattativa per il rinnovo di contratto di Theo Hernandez con il Milan. Le ultime sul futuro di Theo Hernandez, terzino francese del ... (Calcionews24.com)