Padovaoggi.it - Sostituzione condotta del gas metano: disagi alla viabilità

Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)in vista per chi nei prossimi giorni deve percorrere in auto alcune strade del padovano. Sono infatti sulla rampa di lancio alcuni lavori che per forza di cose provocheranno cambiamenti di rotta per gli utenti della strada. Si confida nelle condizioni meteo favorevoli per concludere nei