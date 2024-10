Puntomagazine.it - Sorrento: E- bike diventano scooter, i controlli di Carabinieri e motorizzazione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024): 32 irregolari su 40 controllati, salatissime le multe Il confine trae bici elettriche diventa sempre più sottile e corre sul filo dei 25 chilometri orari. Entro questa velocità, salvo modifiche alla batteria e all’impianto di accelerazione, parliamo di e. Oltre i 25 km/h siamo difronte a veicoli da immatricolare, assicurare e per i quali è necessario patentino e casco. Idel comando provinciale di Napoli effettuanoquotidiani, assicurandosi che la normativa sia compresa e rispettata. Dopo il dato significativo emerso lo scorso mese in un servizio svolto a Capri, i militari della compagnia dihanno replicato in penisola sorrentina.