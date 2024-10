Lidentita.it - Sinner vince a Shangai: liquidato in due set Shelton

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannikancora a. Il tennista altoatesino si sbarazza, in due set, dell’americano Bene vola ai quarti del Masters 1000 cinese. Tra i due c’era stato già un precedente. In cui, ad avere la meglio, era stato proprio lo statunitense. Stavolta, però,ha messo in campo tutta la sua classein due setL'Identità.